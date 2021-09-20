У Казахстані в столичній перестрілці загинули п'ятеро людей і ще кілька отримали поранення.

Про це повідомляє «Інтерфакс».

За попередніми даними чоловік 1967 року народження почав стріляти, озброївшись мисливською рушницею. Його жертвами виявилися судові пристави. Місцеві правоохоронці зазначили, що чоловік відкрив вогонь, коли представники влади спробували його виселити з приватного будинку на підставі рішення суду.

У перестрілці від куль чоловіка загинули двоє поліцейських, які в цей момент перебували при виконанні, а також пристави. Чоловіка знешкодили та затримали. В даний час правоохоронці зайняті підтвердженням його особи. Також правоохоронці з'ясовують обставини трагедії та загальну кількість постраждалих.

Раніше ми повідомляли, що в Харківській області відвідувач ресторану відкрив вогонь по гостям. Стрільцем виявився 28-річний чоловік. Він вже отримав офіційну підозру від правоохоронців. На вулиці Ярослава Мудрого молодий чоловік зробив кілька пострілів у повітря з автоматичної зброї. Перехожі втекли з місця події. Постріли пролунали недалеко від літнього майданчика закладу. У цей момент на вулиці, поруч з рестораном, а також в його залі знаходилося безліч людей.

Нагадаємо, що стрілянина прогриміла в центрі Києва-поранений хлопець втік і просив про допомогу.

Як Politeka писала, хлопець стріляв на вулиці з пневматичної гвинтівки по склянках і одна куля зачепила 14-річного хлопця

Також Politeka повідомляла, що у шкільному дворі в місті Чорноморську Одеської області лунали постріли зі зброї