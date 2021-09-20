Землетрус стався в Донецькій області
Головний центр спеціального контролю зареєстрував підземні поштовхи магнітудою 3,3 о 5: 21 ранку 19 Вересня.
В епіцентрі землетрусу опинився Добропільський район Донецької області. Точне місце розташоване за 12 кілометрів на північний захід від райцентру.
Згідно з картою центру, найближче до епіцентру знаходиться село Шилівка. Відчути сейсмічні поштовхи могли також жителі Мирного, Василівки, Юр'ївки, Кам'янки та сусідніх населених пунктів.
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У ГЦСК зазначили, що відчути землетрус могли окремі люди в приміщеннях. Найбільш чутливими до струсів земної кори є люди, які знаходяться в стані спокою і живуть на верхніх поверхах.
Однак загрози для населення в результаті виникнення сейсмічних хвиль не було.
Нагадаємо, що землетрус на зазначеній території був також 7 серпня 2020 року, тоді магнітуда була дещо меншою - 2,9.
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