Трагедія сталася з 16-річним хлопцем на рибалці

Як повідомляє прес-служба Бориспільського районного управління поліції, 19 серпня близько 15 години дня вони отримали повідомлення з лікарні про те, що неповнолітній під час риболовлі отримав електричний розряд несумісний з життям.

Встановлено, що два неповнолітніх товариша прийшли на пішохідний міст біля річки Дніпро в селі Гнідин, щоб порибалити. 16-річний житель столиці закинув телескопічну вудку і рибальською волосінню зачепив високовольтні лінії електропередач і отримав при цьому розряд.

Швидка, яка прибула на місце НП, змогла тільки констатувати смерть хлопця.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою нещасний випадок) Кримінального кодексу України.

На даний момент поліцейські з'ясовують всі обставини події.

Поліція звернулася до батьків, закликавши нагадати дітям про обов'язковість дотримання правил поведінки поблизу енергооб'єктів (ліній електропередач, електроустановок, електрощитових), що є запорукою безпеки і збереження життя і здоров'я.

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