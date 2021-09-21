У Пенсільванії свято на честь дня народження дитини через суперечку про подарунки закінчилося стріляниною.

Про це повідомляє The Washington Post.

За даними правоохоронців, постраждали три людини. Їх забрали в лікарню, де зараз продовжують отримувати допомогу. Керівник місцевої поліції Джон Мархефк розповів про вік постраждалих. Серед них виявилися 16-річний хлопець, 19-річна дівчина і 23-річний чоловік.

Правоохоронці розповіли, що причиною стрілянини стали подарунки. Батько дитини і один з гостей влаштували суперечку про те, яким чином краще перевести ці самі подарунки. Так почалася словесна перепалка, після цього учасники суперечки почали битися. Закінчилося все тим, що чоловік відкрив вогонь. Майбутнього батька затримали. Зараз він перебуває під вартою. Щоб вийти йому належить заплатити заставу в 250 тис.доларів.

Раніше ми повідомляли, що в Казахстані судові пристави прийшли в будинок до чоловіка, щоб виселити його на основі рішення суду. Останній відкрив вогонь, через що було вбито п'ятьох людей, а ще кілька виявилися поранені. Відомо, що чоловік 1967 року використовував мисливську рушницю. Судові пристави виявилися першими жертвами. Двоє поліцейських також загинули під час цієї перестрілки. Правоохоронці були при виконанні.

Нагадаємо, що стрілянина прогриміла в центрі Києва-поранений хлопець втік і просив про допомогу.

Також Politeka повідомляла, що у шкільному дворі в місті Чорноморську Одеської області лунали постріли зі зброї.