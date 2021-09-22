Починаючи з 2023 року громадян України зобов'яжуть платити за земельні ділянки, навіть за відсутності прибутку від них.

Про це повідомляє UBR.

Йдеться про введення "мінімального податкового зобов'язання". Сума, яку доведеться віддати державі, залежить від того, у скільки оцінено певну земельну ділянку. Відрахування власникам землі доведеться здійснювати щороку. Такі зміни включені до законопроекту №5600. Нардепи вже підтримали цей документ у першому читанні. За словами Михайла Соколова, заступника голови Всеукраїнської Аграрної Ради, за один гектар ріллі в середньому доводиться платити близько 28 тисяч гривень.

Згідно з документом, володар Землі протягом двох років буде змушений платити чотири відсотки від її вартості щороку. Потім податок автоматично зростає до п'яти відсотків на рік. У перерахунку це означає, що за кожен гектар доведеться платити в середньому 1120 грн. Після подорожчання податок збільшиться до 1400 грн.

ФОПів зобов'яжуть самостійно розраховувати МНО. Також підприємці будуть зобов'язані вносити цю інформацію в декларацію. Фізичні особи до 1 липня отримають відповідні платіжки від представників податкової служби. Зазначимо, що зазначений законопроект стосується землі, розташованої за межами населених пунктів.

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