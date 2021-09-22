Юна дівчина вирішила звести рахунки з життям
Так, 17-річна дівчина ледь не стрибнула з 25 поверху.
На щастя, вчасно приспіли поліцейські-спочатку вони намагалися поговорити з нею, але вона на контакт не йшла, і раптово просто зірвалася вниз.
Підлітка врятувала блискавична реакція правоохоронців.
Заспокоївшись, дівчина розповіла, що зважилася на суїцид через сімейні проблеми.
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У поліції назвали імена поліцейських, які врятували дівчину - це Олексій Савкін і Володимир Кияниця.
Порятунок потрапив на відео.
До слова, у Черкасах кілер розстріляв з автомата чоловіка
Як повідомляє Національна поліція України, потерпілий помер від ран у лікарні.
У злочині підозрюються особи одягнені в чорну форму, які на автомобілі "Шкода" зникли в невідомому напрямку.
На виїзді з міста Черкаси в напрямку Канева був виявлений палаючий автомобіль "Шкода". В автомобілі виявлено мисливську зброю»Сайга".
Нагадаємо, що на Миколаєві депутату вручили підозру в замаху на вбивство.
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