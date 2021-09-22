На українській трасі зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos і Chery Tiggo

У Вознесенську на вулиці Болгарська сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Що стало причиною аварії-поки невідомо.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

62-річний водій Daewoo загинув на місці події. 43-річний водій іншого автомобіля та троє його пасажирів 13-ти, 38-ми та 39-ти років з тілесними ушкодженнями доставлені до медичного закладу.

Судячи зі знімків машини розбиті і перетворилися на груду метала.

Подію кваліфіковано за ознаками ч.2 ст. 286 КК "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, або можуть надати записи з відеореєстраторів звернутися за адресою: м.Миколаїв, вул. Спаська, 12 або зателефонувати 050-013-01-48 або 102.

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