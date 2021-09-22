У Хустському районі Закарпатської області сталася серйозна ДТП

На Закарпатті сталася ДТП, в яку потрапили мати і дитина. Жінка була за кермом, а немовля знаходилося в автокріслі. Машина в результаті ДТП з'їхала в кювет і перекинулася.

Деталі повідомило видання "Перше".

Між селами Довге та Приборжавське жінка їхала на легковому авто. Мешканка Закарпаття не впоралася з керуванням і сталася серйозна ДТП.

У салоні знаходилася її дитина - 6-місячне немовля. В результаті аварії немовля сильно постраждало, адже у ДТП маленька дитина вилетіла в лобове скло авто.

Як розповіли лікарі Іршавської районної лікарні, немовля отримало черепно-мозкову травму. Крім цього, лікарі підозрюють, що у малюка може бути перелом кісток черепа.

Дитину вже перевели в обласну дитячу лікарню в Мукачеві, її супроводжував лікар-реаніматолог.

Тим часом стало відомо, що сама жінка, яка перебувала за кермом, сильно не постраждала. Вона отримала забій м'яких тканин, проте її життю нічого не загрожує.

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