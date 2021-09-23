В Україні збережеться холодна погода з дощами, а в Карпатах навіть з мокрим снігом

Про те, чого чекати 23 вересня, розповіли синоптики. Так, в прогнозі Укргідрометцентру повідомляється, що в більшості областей в четвер пройдуть невеликі дощі. Винятком стануть тільки південь і захід країни, де опадів не очікується. При цьому жителі південних областей навіть зможуть насолодитися сонцем.

Крім того, в Карпатах вночі прогнозують мокрий сніг, а також морози до – 2 градусів.

В середньому температура в Україні триматиметься в районі від +2 до +7 градусів вночі і від +7 до + 12 градусів вдень. На південному сході буде трохи тепліше: від + 4 до +9 градусів вночі і від +10 до + 15 градусів вдень.

У свою чергу синоптик Наталка Діденко у своєму Фейсбук зауважила, що 23 вересня в Україні запанує чи не найхолодніша погода в Європі. У той же час, вона зазначила, що вже з вихідних погода почне поліпшуватися, а стовпчики термометрів поповзуть вгору.

Нагадаємо, заморозки і сильний вітер обрушаться на Харківщину, з'явився прогноз.

Як повідомляла Politeka, дощі атакують Україну з новою силою, температура продовжить падати.

Також Politeka писала, що в Україні вдарили морози і випав сніг, де похолодало до -6.