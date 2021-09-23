У морзі знайшли тіло журналіста, який перебував у всеукраїнському розшуку

Як передає Politeka.net з посиланням на ТСН, про трагедію повідомив представник Нацполіції Сергій Крета.

Відомо, що чоловіка розшукували з 1 серпня. 57-річний Ярослав Буяк пішов з дому і не повернувся. Також він перестав виходити на зв'язок зі знайомими. Як повідомляв його друг Володимир Андріїшин, останній раз він виходив на зв'язок з колегою 26 липня. Після цього телефон Буяка був вимкнений, близькі і родичі не могли з ним зв'язатися. Крім цього, з'ясувалося, що документи журналіста знаходилися в його тернопільській квартирі. Саме Володимир Андріїшин повідомив у поліцію про зникнення друга.

Днями тіло чоловіка виявили в морзі, де воно зберігалося з 30 серпня. Як виявилося, чоловік перебував на стаціонарному лікуванні в лікарні, де і помер. На даний момент правоохоронці намагаються встановити причину смерті чоловіка.

Нагадаємо, що помер український актор, без чоловіка залишилися дружина і діти: "не вистачає слів".

Як повідомляла Politeka, помер відомий музикант, близькі сумують: "був обдарованою людиною"

Також Politeka писала, що тіло українського військового знайдено біля кордону: що відомо.