У морзі знайшли тіло журналіста, який перебував у всеукраїнському розшуку
Як передає Politeka.net з посиланням на ТСН, про трагедію повідомив представник Нацполіції Сергій Крета.
Відомо, що чоловіка розшукували з 1 серпня. 57-річний Ярослав Буяк пішов з дому і не повернувся. Також він перестав виходити на зв'язок зі знайомими. Як повідомляв його друг Володимир Андріїшин, останній раз він виходив на зв'язок з колегою 26 липня. Після цього телефон Буяка був вимкнений, близькі і родичі не могли з ним зв'язатися. Крім цього, з'ясувалося, що документи журналіста знаходилися в його тернопільській квартирі. Саме Володимир Андріїшин повідомив у поліцію про зникнення друга.
Днями тіло чоловіка виявили в морзі, де воно зберігалося з 30 серпня. Як виявилося, чоловік перебував на стаціонарному лікуванні в лікарні, де і помер. На даний момент правоохоронці намагаються встановити причину смерті чоловіка.
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