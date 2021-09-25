Магнітні бурі раптово вдарять по Землі

Хоча раніше прогнозувалося, що остання магнітна буря у вересні буде 21 числа, проте все змінили раптові вибухи на сонці. Тому протягом найближчих кількох днів знову можливі магнітні бурі, попереджають фахівці з лабораторії рентгенівської астрономії Сонця (ЛРАС) Фізичного інституту РАН.

"Через 2-3 дні до землі прийдуть Хмари сонячної плазми, викинуті вибухом на сонці. У цьому випадку нашу планету чекають кілька годин магнітних бур. Це, однак, відбудеться тільки в разі "вдалого" розташування спалаху поблизу напрямку На Землю", - йдеться в повідомленні від 23 вересня.

Відзначається, що вироблене в космосі спантеличило навіть вчених.

"Вельми незвичайна ситуація, що сталася сьогодні з космічним апаратом GOES-16, могла поставити в глухий кут фахівців і просто людей, що стежать за сонячною активністю. Апарат, одним із завдань якого є безперервний моніторинг спалахів на сонці, пропустив четверту за силою подію цього року», - говорилося в повідомленні.

У дні магнітних бур радять уникати шкідливої їжі та алкоголю, більше часу проводити на свіжому повітрі, а також мати під рукою необхідні ліки.

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