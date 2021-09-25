Український боксер Олександр Усик перед боєм зустрівся зі своїм суперником з Великобританії Ентоні Джошуа
Олександр Усик готується до важливого бою з британцем Ентоні Джошуа, який відбудеться 25 вересня, початок по орієнтовному часу о 23:45, повідомляє Politeka.net.
Судячи з відео, розміщених в Instagram, обстановка була дуже доброзичливою. Обидва спортсмени зустрілися перед поєдинком, а Олександр Усик навіть попросив сфотографуватися з суперником. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
На кадрах українець підійшов до Ентоні Джошуа з телефоном, щоб зробити селфі.
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"Чемпіон поважає чемпіона 🐐 🔥
Безтурботне спілкування між Ентоні Джошуа й Олександром Усиком під час вибору рукавичок доводить, що не всі боксерські поєдинки включають насильство і ненависть стосовно супротивника", - написали в одному з пабліків.
За сім годин публікація зібрала понад 1000 переглядів і багато коментарів.
"Мені подобається ця дружня атмосфера. Однак Ей Джей все одно переможе", "Вірю в перемогу Олександра Усика", - прокоментували користувачі Мережі.
Зазначимо, 24 вересня пройшла офіційна прес–конференція перед боєм Усик-Джошуа, на якій останній зізнався, що любить український стиль і людей.
Нагадаємо, що Джошуа здивував визнанням перед поєдинком з Усиком
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