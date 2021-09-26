"Виглядає не дуже добре"

Британський боксер Ентоні Джошуа після бою з Олександром Усиком відправився в лікарню через отриману травму

У ніч на 26 вересня в Лондоні відбувся довгоочікуваний боксерський поєдинок, за підсумками якого українець Олександр Усик став чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO.

Як стало відомо, ще під час бою у його суперника, Ентоні Джошуа, виникли проблеми із зором. У боксера підозрюють перелом стінок очниці, про що розповів його промоутер Едді Хірн.

"Зараз він відправиться в лікарню, я не знаю, якщо він зламав собі очну ямку, це виглядає не дуже добре", - заявив він у коментарі сайту Boxingscene.

Хірн розповів, що Джошуа не бачив, що відбувається на рингу, десь з дев'ятого раунду. Здебільшого це було пов'язано з тим, як сильно опухло його обличчя в районі очей. Проте боксер продовжив поєдинок.

Незважаючи на травму відразу після бою британець заявив, що хоче негайно провести реванш. Варто відзначити, що така можливість дійсно була прописана в їх з Усиком контракті. Ймовірно, цей бій пройде вже на початку 2022 року.

Нагадаємо, Кароль, Сумська, Потап та інші зірки засипали Усика привітаннями.

Як повідомляла Politeka, бій Усика-Джошуа за звання чемпіона світу: найяскравіші моменти і хто переміг.

Також Politeka писала, що Усик перед боєм звернувся до Ентоні Джошуа з несподіваним проханням.