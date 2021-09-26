Українці прийшли в сказ через проблеми з переглядом бою Усик-Джошуа, що виникли на популярному медіасервісі

Напередодні український боксер Олександр Усик став чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBA, IBF, WBO і IBO, здобувши перемогу над британцем Ентоні Джошуа. Однак, як з'ясувалося, стежити за трансляцією бою змогли не всі українці.

Так, багато глядачів зіткнулися з проблемою через передплату на відомий платний медіасервіс, який під час трансляції бою несподівано перестав працювати.

Про проблему розлючені користувачі повідомили в соціальних мережах.

"Зла не вистачає. Плачу бабки і все одно піратку доводиться шукати!", "Соточку не пошкодував заради такого бою, а сервіс так підвів, кому тепер писати, щоб повернули гроші ... і бій не глянув , і головняк", "не купуйте права на бій, якщо не можете надати перегляд глядачам не працює трансляція, за що ми платили гроші?", "Як розуміти "Сервер тимчасово недоступний"?! Ви ж розуміли, що цей бій дивитимуться мільйони людей-чому не підготували для цього відповідні технічні умови?! Позорище!", "Алло! Тільки що купили бій і все лягло Ви че так країну підставляє", - обурилися українці.

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