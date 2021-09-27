Під Новосибірськом в одному з сіл одночасно загинули від 300 до 400 птахів.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Рими і панчі".

За даними свідків, Птахи почали масово гинути в Новосибірській області на території селища Усть-Тарка. Місцеві жителі оприлюднили відео, на якому можна помітити, як Вулиця усипана трупами ворон. Автори страшних кадрів повідомили, що загинули виключно ворони, при цьому, тварини та інші птахи не постраждали.

Оцінка в 300-400 птахів, які померли на вулицях, поки залишається попередньою. Експерти уточнюють інформацію про масштаби трагедії. Сергій Кузлякін, голова управління ветеринарії Усть-Таркського району, повідомив, що, головним чином, померли зовсім молоді птахи. Велика їх частина народилася в нинішньому році. Фахівці вже зібрали трупи ворон. Експерти взяли проби у мертвих тварин. Цей матеріал відправлять на дослідження в спеціальну лабораторію.

Орнітолог Олексій Яновський дав окремий коментар представникам російських ЗМІ з питання масової загибелі птахів. Він припустив, що причина трагедії в тому, що ворони масово отруїлися хімікатами. Яновський повідомив, що птахи могли з'їсти щось отруєне на одному з міських звалищ. Також орнітолог в якості можливих причин назвав пташину епідемію і отруєння зерновідходами.

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