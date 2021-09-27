Під Новосибірськом в одному з сіл одночасно загинули від 300 до 400 птахів.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Рими і панчі".
За даними свідків, Птахи почали масово гинути в Новосибірській області на території селища Усть-Тарка. Місцеві жителі оприлюднили відео, на якому можна помітити, як Вулиця усипана трупами ворон. Автори страшних кадрів повідомили, що загинули виключно ворони, при цьому, тварини та інші птахи не постраждали.
Ангеліна Вовк, яка образила Ротару, розповів про підлий вчинок Пугачової: "Ніхто не вибачився"
Дітей почнуть позбавляти спадщини, відома причина: "Українці, які не хочуть..."
Тіна Кароль ефектно розодяглася перед молоденькими танцюристами, здивувавши рухами: кадри
Дружина продюсера "Квартал 95" звернулася з вимогою до українців: "Пообіцяйте, що..."
Суддя "Танців з зірками" Чмерковський покинув Україну після третього ефіру, що сталося: "Я готовий..."
Оцінка в 300-400 птахів, які померли на вулицях, поки залишається попередньою. Експерти уточнюють інформацію про масштаби трагедії. Сергій Кузлякін, голова управління ветеринарії Усть-Таркського району, повідомив, що, головним чином, померли зовсім молоді птахи. Велика їх частина народилася в нинішньому році. Фахівці вже зібрали трупи ворон. Експерти взяли проби у мертвих тварин. Цей матеріал відправлять на дослідження в спеціальну лабораторію.
Орнітолог Олексій Яновський дав окремий коментар представникам російських ЗМІ з питання масової загибелі птахів. Він припустив, що причина трагедії в тому, що ворони масово отруїлися хімікатами. Яновський повідомив, що птахи могли з'їсти щось отруєне на одному з міських звалищ. Також орнітолог в якості можливих причин назвав пташину епідемію і отруєння зерновідходами.
Нагадаємо, Дніпро на межі екологічної катастрофи, в річці знайшли небезпечні речовини.
Як повідомляла Politeka, Дніпро заполонили екзотичні мешканці: навала медуз показали на відео.
Також Politeka писала, що некерована баржа дрейфує по Дніпру, кадри.