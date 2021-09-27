Це лише питання часу

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується, найбільше заражаються Дельта-штамом

Його швидкість поширення зросла в рази. Один інфікований Дельтою може в середньому заразити від 5 до 8 осіб.

Як розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю РБК-Україна, через це пік захворюваності на ковід не за горами.

Найбільше навантаження на систему охорони здоров'я пов'язане із захворюваністю коронавірусом, в МОЗ прогнозують в листопаді. Однак не виключають, що пікове навантаження інфікування COVID-19 може початися раніше.

За словами Кузіна, прогнози експертів оновлюються щотижня, і якщо раніше вони передбачали пікове ковід-навантаження на листопад-грудень, то зараз експерти допускають, що воно може початися раніше, наприклад, в жовтні.

"Назвати точні дати складно, так як події відбуваються дуже швидко і число нових випадків зараження зростає", – заявив Кузін.

Він також підкреслив, що багато в чому ситуація залежатиме від самих українців. Йдеться про дотримання карантинних обмежень і вакцинації.

Глава санітарного відомства закликав усіх громадян країни чим швидше обрати для себе пункт вакцинації, препарат для щеплення і "нарешті вакцинуватися".

Нагадаємо, карантин офіційно посилили по всій Україні.

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