Вночі сталася ДТП за участю позашляховика Range Rover
Його водій відволіклася від руху і влетіла в паркувальний майданчик. У салоні також перебувала подруга дівчини. ДТП сталося в Києві на Столичному шосе.
Деталі події передає "Магнолія-ТВ".
Подруга горе-водія розповіла, що причиною неуважності стало те, що жінка "шукала щось в сумочці".
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В результаті автомобіль злетів з крутого повороту на зелену зону, врізавшись в гору шин. Після цього він зніс огорожу паркувального майданчика, зачепив дві припарковані машини і перекинувся на дах.
І водій, і пасажирка отримали травми, але їхати в лікарню відмовлялися. Медик розповів, що від жінок сильно пахло алкоголем.
Пасажирка не заперечувала, що вживала вино. Однак сказала, що не знає, чи вживала алкоголь водій позашляховика.
На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з'ясовувала всі обставини ДТП. Водія Range Rover згодом повезли на огляд на стан сп'яніння.
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