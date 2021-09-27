Вночі сталася ДТП за участю позашляховика Range Rover

Його водій відволіклася від руху і влетіла в паркувальний майданчик. У салоні також перебувала подруга дівчини. ДТП сталося в Києві на Столичному шосе.

Деталі події передає "Магнолія-ТВ".

Подруга горе-водія розповіла, що причиною неуважності стало те, що жінка "шукала щось в сумочці".

В результаті автомобіль злетів з крутого повороту на зелену зону, врізавшись в гору шин. Після цього він зніс огорожу паркувального майданчика, зачепив дві припарковані машини і перекинувся на дах.

І водій, і пасажирка отримали травми, але їхати в лікарню відмовлялися. Медик розповів, що від жінок сильно пахло алкоголем.

Пасажирка не заперечувала, що вживала вино. Однак сказала, що не знає, чи вживала алкоголь водій позашляховика.

На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з'ясовувала всі обставини ДТП. Водія Range Rover згодом повезли на огляд на стан сп'яніння.

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