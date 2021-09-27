Наприкінці вересня в Україні очікуються заморозки



В Україні суттєво похолодає 29-30 вересня. Синоптики прогнозують заморозки в північних, східних і центральних областях на поверхні грунту по всій території України.

Про це пишуть у прес-службі Укргідрометцентру.

В Україну мчить антициклон з північних широт, протягом тижня він посилюватиметься, його центр зміститься до Лівобережжя України. Тому в більшості областей атмосферний тиск буде рости, а на небі ставатиме все менше хмар. При таких погодних умовах можуть відзначатися заморозки в деяких регіонах.

29 вересня на північному сході країни, 30 вересня в північних, східних і центральних областях на поверхні грунту, в північно-східних областях місцями і в повітрі заморозки від 0 до мінус 5.

У найближчі три доби в Україні переважно без опадів, тільки у вівторок, 28 вересня, в північно-східних областях і Карпатах вдень невеликий дощ. Температура вночі + 2 +8 тепла, на узбережжі морів до + 12.

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