В Україні представників окремих професій зобов'яжуть до вакцинації від коронавірусу.
Попередній перелік професій опублікувала Федерація профспілок України на своєму сайті.
Відповідно до попереднього варіанту документа, обов'язковій вакцинації підлягають службовці:
- органів виконавчої влади;
- місцевих держадміністрацій;
- закладів професійної, загальної середньої освіти, позашкільних закладів освіти та дошкільної освіти.
У разі відмови пройти вакцинацію від коронавірусу, співробітника обіцяють усунути від роботи. У МОЗ повідомили, що зазначений підхід став частиною чинного законодавства України.
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Європейський суд з прав людини раніше підтвердив, що обов'язкова вакцинація – це законна процедура, дозволивши її застосування в демократичних суспільствах. Відповідно до рішення суду, обов'язкова вакцинація відповідає основоположним правам і свободам людини.
У попередньому документі, який стосується обов'язкової вакцинації в нашій країні сказано, що увійшов до нього список можуть значно розширити. Це залежить від того, як надалі поводитиметься коронавірус в Україні. Чиновники обіцяють оприлюднити повний і офіційний варіант документа на нинішньому тижні.
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