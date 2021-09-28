В Україні запанує тепла сонячна погода, проте в деяких областях все ж пройдуть дощі

Про те, чого чекати у вівторок, 28 вересня, розповіли синоптики Укргідрометцентру.

Згідно з їхнім прогнозом, антициклон дозволить українцям насолодитися помірно-теплим днем, хоча ніч буде досить прохолодною.

На більшій території країни буде без опадів. Невеликі дощі пройдуть тільки в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також на Закарпатті та в Карпатах. Також в гірських районах вранці і вночі очікується туман. Вітер буде північно-східним зі швидкістю 3-8 м/с.

У північних областях нічні температури коливатимуться від + 4 до +6 градусів, а денні – від +11 до + 14.

На заході вночі очікується від + 4 до +11 градусів, а вдень – від +12 до + 20.

У центральних областях вночі температура опуститься до + 4...+7 градусів, а вдень повітря прогріється до +12 ... +16.

На сході вночі стовпчики термометрів покажуть від + 4 до +8 градусів, а вдень – від +13 до + 16.

На півдні нічні температури коливатимуться від + 6 до +11 градусів, а Денні – від +14 до + 17 градусів.

Нагадаємо, погода різко зміниться, де стовпчики термометрів покажуть + 22.

Як повідомляла Politeka, погода в Україні різко зіпсується, оголошено перший рівень небезпеки.

Також Politeka писала, що українців обрадували прогнозом погоди, дощі скасовуються.