Олександр Усик здобув феєричну перемогу над Ентоні Джошуа і увійшов у світову історію боксу

Українець завоював титул чемпіона світу в суперважкій вазі. Напередодні, український боксер повернувся в Україну і висловився про реванш з британським спортсменом.

Його слова цитує видання Sport.ua.

Спортсмен зізнався, що про реванш з Джошуа поки не думає і вважає, що британець теж хоче поки просто відпочити від бою і залікувати рани.

"Не знаю, це питання до Олександра (Красюка прим.) або до Ентоні (Джошуа прим.). Треба спочатку видихнути. Блін, тільки вчора все закінчилося, я не думаю, що хтось із нас хоче зараз розмовляти про реванш. Просто хочемо "загоїти рани", які у нас з'явилися протягом підготовки і в бою",- заявив боксер.

Він також додав, що йому хочеться спокійненько видихнути, подякувати Господу Богові за такий корисний для України та його команди виступ, поїсти тієї їжі, яку йому не дозволяли.

Журналісти також поставили йому питання на рахунок того, чи вирішиться Джошуа знову з ним боксувати. Усик відповів, що Ентоні боєць, тому він вважає, що реванш відбудеться.

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