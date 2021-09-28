Як вам таке рішення українського боксера?

Український боксер зробив несподівану заяву на прес-конференції

Український боксер, чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик сказав, що поїде в тимчасово окупований Росією Крим. На півострові він відвідає родичів.

Про це спортсмен розповів на прес-конференції.

Так, відповідаючи на питання, чи поїде він відзначати перемогу до родичів у Крим, Усик відповів: "Треба дочекатися поясів. Звичайно, будемо святкувати".

Усик також додав, що занудьгував та хоче побачити рідних і друзів. Він хоче відвідати свого першого тренера і побувати в залі, де тренувався раніше.

"Поїдуть пояси в Крим? Звичайно, хочу побачити там тренера, кумів, сестру. Зайти в свій зал рідненький. Спасибі тренеру, що довів мене до високого рівня. Навчив боксувати, захищатися, думати. Зробив з хлопчика чоловіка", - розповів боксер.

Нагадаємо, Олександр Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі. Він став чемпіоном світу у другій ваговій категорії - раніше українець був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.

Нагадаємо, що Джошуа після бою з українцем потрапив до лікарні: що сталося.

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