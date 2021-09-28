Доведеться платити ще більше, ніж зараз...

За рік ціни на соняшникову олію підвищилися на 80,3%, але це ще не кінець

Ціни на соняшникову олію в Україні знову можуть піти вгору. В першу чергу це пов'язано з погодними умовами. Цей фактор значно впливає на підвищення вартості соняшнику.

Про це розповіли фахівці Agroportal.ua.

За словами експертів, у всьому винна погода - зростання цін на соняшник спровокувала саме вона. У Дніпропетровській і Запорізькій областях довелося зупинити кампанію з прибирання соняшнику. А це в свою чергу призвело до того, що соняшник опинився в дефіциті на внутрішньому ринку для закупівлі переробниками і трейдинговими компаніями. Також зростання цін на соняшник підігрівається повільним, але впевненим зростанням цін на рослинні олії.

Цінові пропозиції основних виробників масла на кінець минулого тижня були озвучені на рівні 18,3 -18,7 тисяч за тонну на умовах FCA і 18,7 -19,5 тисяч за тонну з доставкою на завод.

Крім того на оптовому ринку на півдні України почали зростати ціни на овочі. На зростання цін впливає неврожай на овочі в сусідніх країнах і менший урожай в Україні.

Середня ціна м'яса свиней від виробників збільшилася на 5% до 89,61 гривні/кг, м'яса великої рогатої худоби - на 13% до 108,15 гривні/кг, м'яса курей - на 29% до 58,81 гривні/кг, молока - на 14% до 21,75 гривні/літр, масла вершкового - на 9% до 174,12 гривні/кг.

Нагадаємо, ціни на молочку в Україні різко зросли, деталі.

Як Politeka писала, в Україні злетіли ціни на соняшникову олію, навіть у Європі дешевше.

Також Politeka розповідала, українцям масово продають масло-підробку.