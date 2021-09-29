На місці багато швидких

В Україні сталася серйозна ДТП із загиблими та постраждалими

Смертельна ДТП сталася рано вранці, 29 вересня, в місті Козин поблизу Києва. Там сталося зіткнення вантажівки і легкового автомобіля на вулиці Старокиївській біля дамби. Кадри з місця ДТП розмістив "Київ Оперативний», передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як повідомили в патрульній поліції, вантажівка Mercedes-Benz врізалася в легковий автомобіль Toyota.

За попередньою інформацією двоє людей загинули, ще трьох швидка забрала до лікарні.

Що стало причиною аварії - на даний момент не повідомляється.

Ускладнено рух в обох напрямках. Слідчі встановлюють всі обставини події.

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Як стало відомо, 25-річний слідчий одного з районних відділів поліції Одеси, керуючи власним автомобілем Mazda, на перехресті вул.Семена Палія та вул. Південна дорога в Одесі, проїхав на заборонний (червоний) сигнал світлофора і допустив зіткнення з автомобілем «КІА».

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