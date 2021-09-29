Жителі Києва зафіксували масову загибель риби

Екологічну катастрофу помітили в Оболонському районі на Андріївському озері. Місцеві кажуть, що у воду злили якісь хімічні речовини.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Типовий Київ".

За словами місцевих жителів, у воду злили якісь хімічні речовини, в результаті чого померла риба і навіть раки повилазили з дна. Коли саме інцидент стався - невідомо.

"У воду злили якусь погань: померла риба, навіть раки полізли з дна і виповзають на берег. Постаралося або одне з підприємств, або "гаражники", - йдеться в повідомленні.

Рибалки розповіли, що нещодавно помітили у воді "білі тверді бульбашки", які горіли і смерділи пластиком при підпалюванні.

Варто відзначити, що в більшості випадків забруднення прісних вод залишається невидимим, оскільки забруднювачі швидко розчиняються у воді.

Але є й винятки: пінисті миючі засоби, а також плаваючі на поверхні нафтопродукти і неочищені стоки. Є кілька природних забруднювачів.

Нагадаємо, Дніпро на межі екологічної катастрофи, в річці знайшли небезпечні речовини.

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