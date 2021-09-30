У Міністерстві освіти розповіли, що розглядають різні варіанти навчання через коронавірус

В Україні багато шкіл вже пішли на дистанційне навчання, а деякі знаходяться на межі переходу на онлайн навчання. У зв'язку з цим МОН пропонує внести зміни до графіку навчання школярів та продовження навчального року.

Про це розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, пише ТСН.

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За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, МОН направило школам рекомендаційний лист для канікул. МОЗ рекомендує школам, де не вакциновано від 80% персоналу, змістити канікули при попаданні регіону в червону карантинну зону. Якщо таке зміщення відбудеться в якихось школах, то цілком можливо, що дітям доведеться вчитися влітку.

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Такі заходи, вважають у Міністерстві, допоможуть зберігати безпечний епідеміологічний рівень у навчальних закладах та дадуть можливість школярам здобувати якісну освіту.

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Варто зазначити, що в Україні 2 505 шкіл, які не працюють, тому що там немає 80% вакцинованих педагогів. Таким навчальним закладам запропонували ввести канікули до тих пір, поки ситуація з коронавірусом не покращиться.

Нагадаємо, що в Україні можуть скасувати масочний режим: головний санлікар попередив, коли це станеться

Як повідомляла Politeka, посилення карантину, вводяться нові правила: що буде з роботою шкіл, кінотеатрів і спортзалів.

Також Politeka писала, що у МОЗ попередили про закриття шкіл, незважаючи на вакцинацію вчителів.