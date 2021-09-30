Транспортувати дівчинку не можна, вона цього може не пережити...

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 про порушення правил безпеки дорожнього руху

Моторошна ДТП сталася 29 вересня на Шполянщині, в селищі Станіславчик, Матусівської територіальної громади у Черкаській області. Там автомобіль на очах у матері збив 7-річну дівчинку.

Про це повідомила прес-служба поліції Черкаської області в Facebook.

ДТП сталася в середу, 29 вересня, о 15:00. Мати з дитиною вийшли з автобуса на зупинці поблизу селища. У цей час дитина раптово вибігла на дорогу, де потрапила під колеса автомобіля "Газель".

Водій транспортного засобу розповів поліції, що не встиг загальмувати, внаслідок чого збив дівчинку. Аварія сталася на очах у матері та інших місцевих жителів. На місце події викликали швидку.

Дівчинка отримала важкі травми, зараз за її життя борються лікарі Шполянської районної лікарні. Транспортувати постраждалу до Черкаської обласної лікарні, медики кажуть - не можна. Зараз дитина в комі.

Слідчі Звенигородського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Автомобіль вилучили та помістили на штрафмайданчик.

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