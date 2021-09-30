Стало відомо про смерть актора, який запам'ятався ролями в серіалах і фільмах

Про смерть артиста повідомила співачка Ірина Блат в одній з соцмереж, пізніше її пост підхопили знайомі, повідомляє Politeka.net.

"Пішов з життя чудовий і відданий друг, талановитий актор і просто хороша людина - Руслан Дуліч" (він не вірив у вакцину... не вірив у COVD-19)... забирає "корона" молодих", - написала Блат.

У мережі висловили співчуття з приводу смерті артиста.

"40! : ((((", "Щирі співчуття рідним і близьким...", "Руслану Світла Пам'ять...!", "Ось і не вірте в вакцину, не вірте в коронавірус... а цей вірус ось так розбирається з тими, хто в нього не вірить... Співчуття рідним і близьким... ЛЮДИ! Робіть щеплення і не сумнівайтеся!", "Як рано йдуть чоловіки, молоді, красиві, талановиті... Світла пам'ять...", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Руслан Дуліч народився 27 квітня 1981 року в Полтаві (Україна). Він відучився на курсах акторської майстерності "Експрес ТВ", а з 2013-го став з'являтися в епізодах російських серіалів - "Горюнов", "Консультант", "Вижити за всяку ціну", "На районі", "Таємниці слідства", "Свої" та інших.

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