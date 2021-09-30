Тіло лідера знаменитого гурту Nouvelle Vague Олів'є Лібо знайшли в його будинку

Відомий гітарист, продюсер і автор пісень знайдений мертвим у віці 57 років. Про це повідомило видання Liberation. Поки точні причини смерті, а також дата і місце прощання з ним не розкриваються.

Лібо народився і творив у Франції. З юних років він захоплювався музикою і брав участь в декількох невеликих проектах. У 1989-му році він заснував гурт Les Objets, з яким випустив два альбоми.

Однак, справжня популярність прийшла до музиканта після появи гурту Nouvelle Vague, який він створив разом з Марком Колленом в 2003-му році. Дебютний альбом музикантів включав кавери на пісні таких легенд, як Depeche Mode, The Clash, Joy Division, Tuxedomoon та інших.

Гурт був відомий тим, що постійно змінював своїх вокалісток. Багато з них згодом побудували успішні кар'єри соло.

Сам Лібо також випускав сольні пісні.

Музичний світ Франції виявився вражений смертю Олів'є.

"Пішов з життя Олів'є Лібо, французький музикант і продюсер, який отримав популярність за свою роботу в Nouvelle Vague. Спочивай з миром", "Пішов з життя засновник гуртів "Nouvelle Vague" і "Les Objets" Олів'є Лібо. Чудовий музикант", "сумно чути про смерть Олів'є Лібо", "безмірна печаль після новин про смерть Олів'є Лібо, засновника Objects і Nouvelle Vague. Друг протягом 30 років", - пишуть у соцмережах.

Нагадаємо, легендарний музикант відійшов у інший світ, розкриті трагічні подробиці.

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