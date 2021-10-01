Чи є передумови до локдауну і яка умова, щоб карантин скасували, розповіли в МОЗ

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу заявив, що карантин в Україні можуть скасувати зовсім за умови 70% охоплення вакцинацією дорослого населення країни, передає "РБК-Україна".

"Якщо ми дійдемо до вакцинації 70% дорослого населення, то ми можемо повторити позитивний приклад Великобританії і Данії, які при таких рівнях охоплення вакцинацією скасували карантинні обмеження і, незважаючи на цифри, їх система охорони здоров'я спокійно справляється", - заявив міністр.

Ляшко уточнив, що дітей і підлітків це не стосується.

Крім того, голова МОЗ заспокоїв українців, запевнивши, що на даний момент немає ніяких передумов для введення тотального локдауну. За його словами, говорити про те, що країна наближається до червоного рівня - рано.

Зазначимо, за останню добу станом на 1 жовтня в Україні зафіксували 12 034 нових випадки коронавірусу. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (1225), Львівській (794), Запорізькій (770) Донецькій (745) та Дніпропетровській (725) областях.

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