На 54 році життя помер відомий російський актор, зірка серіалу "Глухар", Олександр Дубовицький

Як пише Кино-театр.ру, зірка багатьох російських серіалів Олександр Дубовицький помер на 54 році життя. Як повідомляється, Дубовицький, який зіграв нотаріуса у популярному російському серіалі "Глухар" та мав епізодичну роль у третьому сезоні "Зверобой", помер ще 7 вересня.

Що цікаво, тіло Дубовицького знайшли аж через 22 дні після смерті в морзі. Дивно, що ніхто з рідних не помітив зникнення актора. Причини та обставини смерті поки невідомі.

Зауважимо, що це вже не перша смерть актора, який знімався у "Глухарі". Про так зване "прокляття" серіалу заговорили ще декілька років тому, адже Дубовицький став 12 покійним актром, які засвітилися у "Глухарі".

У 2011 році вбили актора серіалу В’ячеслава Титова, потім від алкогольного отруєння помер Анатолій Отраднов. У 2012 від вибуху світлошумової гранати загинув Сергій Шарошкін, а через кілька місяців загадково помер Сергій Таланов. У 2015 від важкої хвороби помер Вадим Проданов, а у 2017 пухлина мозку забрала життя Сергія Бездушного. У 2018 в СІЗО ще одна зірка "Глухаря" Максим Фатєєв вчинив самогубство. Від онкології померли Дар’я Єгоричева та Олександр Кузнєцов. Ще однією жертвою "прокляття" стала Ольга Вяликова, а Олександр Числов в останні дні свого життя зійшов з розуму та перестав їсти.

Таким чином Олександр Дубовицький став ще однією жертвою "прокляття "Глухаря". Про похорони актора поки що нічого не відомо.

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