Перша розмова Усика і Джошуа після бою з'явилася в мережі

Британець Ентоні Джошуа після закінчення поєдинку з Олександром Усиком зажадав від українця проведення реваншу.

Про це Ентоні заявив Усику прямо в рингу.

"Ми зробимо це ще раз? Тепер я знаю, як тебе побити. Спасибі", - заявив британець.

Олександр не відповів, але подякував Ентоні за проведений поєдинок.

"Остання частина відео показала, що таке життя і що найголовніше, всі пояси, слава і багатство нічого не значать без справжніх друзів і сім'ї, з якими ви можете поділитися цим"," Думаю, що і Усик виграє матч-реванш, він просто знаходиться на іншому рівні боксу"," Гей запитує Усика в кутку: "підемо ще раз? Я знаю, як тебе перемогти " 😂 😂 він вже знав, що програв бій!",- пишуть користувачі Мережі в коментарях під відео.

Нагадаємо, що Джошуа після бою з українцем потрапив до лікарні: що сталося.

Ще Politeka писала, що Усик нагрубив журналісту після тріумфального бою: "я думаю о...".

Також Politeka повідомляла, що в Україні розгорівся скандал через трансляцію бою Олександра Усика: "за що...".