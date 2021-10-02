Перша розмова Усика і Джошуа після бою з'явилася в мережі
Британець Ентоні Джошуа після закінчення поєдинку з Олександром Усиком зажадав від українця проведення реваншу.
Про це Ентоні заявив Усику прямо в рингу.
"Ми зробимо це ще раз? Тепер я знаю, як тебе побити. Спасибі", - заявив британець.
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Олександр не відповів, але подякував Ентоні за проведений поєдинок.
"Остання частина відео показала, що таке життя і що найголовніше, всі пояси, слава і багатство нічого не значать без справжніх друзів і сім'ї, з якими ви можете поділитися цим"," Думаю, що і Усик виграє матч-реванш, він просто знаходиться на іншому рівні боксу"," Гей запитує Усика в кутку: "підемо ще раз? Я знаю, як тебе перемогти " 😂 😂 він вже знав, що програв бій!",- пишуть користувачі Мережі в коментарях під відео.
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