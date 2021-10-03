Відомий астролог назвав п'ять представників знаків Зодіаку, яким варто поберегти нерви в жовтні

Цього року жовтень стане для деяких знаків Зодіаку особливо стресовим і напруженим. Астролог Хаял Алекперов в інтерв'ю виданню "Факт"виділив п'ять знаків, яким потрібно бути обережними і берегти нерви.

Телець

Для представників цього знака Зодіаку жовтень стане місяцем особистих конфліктів і сварок. Постарайтеся по можливості уникати скандалів з коханою людиною, тоді є шанс зберегти відносини.

Рак

У жовтні ви можете стати особливо емоційними і сприйнятливими, але, якщо постараєтеся тримати себе в руках, ситуація не стане загрозливою. Візьміть себе в руки і тримайте свою запальність під контролем.

Лев

У вас настає "гаряча" пора в робочих справах і бізнесі, тому ви будете більше зосереджені на своїй кар'єрі, трохи забувши про відносини з коханою людиною. Це спричинить конфлікти і непорозуміння в особистому житті. Попри зайнятість, постарайтеся знаходити час для близької людини.

Терези

У жовтні ви можете відчути, що вам не вистачає гострих відчуттів, а пристрасть з коханою людиною згасла. Тому Ви можете піти поганим шляхом і змусити партнера ревнувати. Само собою, ні до чого хорошого це не призведе. Так що краще підігрівайте пристрасть більш приємними способами.

Водолій

У жовтні вас може охопити неймовірна ревнощі, що незмінно призведе до конфліктів з другою половинкою. На щастя, ревнощі виявиться безпідставною, так що тримайте під контролем свої емоції. Будьте стримані і не сипте звинуваченнями в бік близької людини.

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