Деякі знаки Зодіаку в середині осені зіткнуться з низкою труднощів

Гороскоп на жовтень 2021 розповість про знаки Зодіаку, яким потрібно бути особливо уважними в цьому місяці через значні ризики, пов'язані зі здоров'ям, можливими конфліктами, підвищеною травмонебезпечністю і ймовірністю ДТП.

Про це РБК Украина розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.

Овен

Астролог каже, що Овнам в жовтні варто потурбуватися про здоров'я. Можуть проявитися імунні захворювання, алергічні та психоемоційні. Настає складний період, коли необхідно бути гранично уважним до свого організму.

Терези

Терези можуть відчути нестачу фінансових ресурсів. Тому астролог радить використовувати Фінанси максимально дбайливо і розумно, з урахуванням обставин, що склалися і не витрачати на різну дребедень і дрібнички.

Скорпіон

Протягом місяця можуть бути інтриги в справах, на роботі, неприємності, які можуть зіпсувати здоров'я. Ймовірні втрати, обмани, таємні вороги, що призведе до нестабільного психоемоційного стану Скорпіонів.



Риби

В останній декаді місяця Рибам потрібно остерігатися дорожньо-транспортних пригод, бути уважнішими на вулицях. Також передбачаються невеликі проблеми зі здоров'ям, тому на природі не переохолоджуватися.



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