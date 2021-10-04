Вночі 3-го жовтня в Запорізькій області сталася надзвичайна подія на воді.

Катер важко травмував 34-річного дайвера. Потерпілий займався підводним полюванням вночі на річці Дніпро на території Біленьківської громади.

Деталі повідомили на сайті 061.ua з посиланням на прес службу Нацполіції в Запорізькій області.

Відомо, що коли він піднімався на поверхню води, то потрапив під пропливаючий катер. В результаті зіткнення з моторним човном дайверу відірвало руку. Також у нього зламані ребра, забій грудної клітини і пневмоторакс (присутність повітря в плевральній порожнині, куди воно потрапляє внаслідок пошкодження легені або стінки грудної клітини).

Потерпілий був доставлений у відділення травматології 5-ї міської лікарні в Запоріжжі. Медики вже повідомили про подію правоохоронцям.

У поліції відкрито кримінальну справу за фактом порушення діючих на транспорті правил (ч.1 ст. 291 КК України).

У разі загибелі людей та інших тяжких наслідків, покарання в рамках статті передбачає штраф від двох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до п'яти років.

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