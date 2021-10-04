Зараз багато різних прогнозів розвитку пандемії COVID-19 в Україні, але в довгостроковій перспективі вони погано працюють.

Незважаючи на це в МОЗ очікують стрімке зростання захворюваності в останній місяць осені.

Такий прогноз зробив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю виданню "Фокус".

За його словами, всі прогнози ВООЗ спільно з Національною службою здоров'я України показують стрімке зростання захворюваності в листопаді і переповнену систему охорони здоров'я.

Також вони розробили три можливі сценарії розвитку подій: оптимістичний, песимістичний і помірний. Зараз Україна рухається за помірним сценарієм, але не виключено, що ситуація через штам Дельта може швидко змінитися в гіршу сторону.

Головний санітарний лікар підкреслив, що на сьогодні є в Україні близько 40 тисяч запасних ліжок. У разі погіршення ситуації з коронавірусом, можна розгорнути до 70 тисяч, а з урахуванням резервних - до 90 тисяч ліжок.

"Ми повинні розуміти, що при навантаженні в 70 тис. система охорони здоров'я вже не може адекватно надавати ургентну медичну допомогу, тобто можуть виникнути проблеми з плановими операціями, з лікуванням інфарктів, інсультів, інших хвороб", — додав Кузін.

Нагадаємо, карантин офіційно посилили по всій Україні.

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