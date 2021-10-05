Трьом знакам Зодіаку в середині осені доведеться долати труднощі і бути максимально обережними.

Гороскоп на жовтень 2021 розповість, яким знакам Зодіаку слід поберегти здоров'я, і які небезпеки можуть їх підстерігати в другий місяць осені.

Прогноз зробила для РБК Україна відомий астролог Аріна Артуровна.

Овен

Є ймовірність неприємностей зі здоров'ям у другій половині місяця. Представникам цього знака слід особливо уважно ставитися до будь-яких нездужань, одягатися по погоді і зміцнити імунітет, щоб не загострилися хронічні захворювання. Сильно ризикують захворіти любителі уїк-ендів і прогулянок на свіжому повітрі.

Терези

У Терезів також можуть виникнути труднощі зі здоров'ям - легкі нездужання і вірусні інфекції. Також у них можуть загостритися сезонні захворювання. Але астролог впевнена, що можна з легкістю впоратися з цим, головне в цей час добре висипатися, дотримуватися режиму дня і приймати вітаміни.

Скорпіон

Самопочуття може підвести Скорпіонів в першій і третій декадах жовтня. В цей час слід поберегти своє здоров'я, не займатися самолікуванням, слідувати всім порадам лікарів. Астролог також радить відкласти тревел-тури, а вільний час уїк-енду краще проводите в колі друзів або сім'ї.

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