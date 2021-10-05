Біля лікарні у Львові утворилася черга зі швидких з хворими ковідом.

Так, біля приймального відділення клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (КЛШМД) утворилися черги машин швидкої допомоги, які доставляють хворих з СOVID-19.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала прес-секретар лікарні Христина Каспшишак.

"Наші реалії. Під'їзд до ізолятора, де приймають хворих з підозрою на covid19. За вчорашню добу маємо рекордну кількість надходжень від початку боротьби з пандемією - 81 осіб. Станом на ранок у стаціонарі вже 409 підтверджених випадків. Вакцинованих-1", - написала Каспшишак.

До слова, на сьогоднішній день у Львівській області з початку пандемії підтверджені 153 433 випадки інфікування коронавірусу ( 592 - за останню добу), з яких 3953 - летальні.

Раніше повідомлялося, що зараз багато різних прогнозів розвитку пандемії COVID - 19 в Україні, але в довгостроковій перспективі вони погано працюють.

Незважаючи на це в МОЗ очікують стрімке зростання захворюваності в останній місяць осені.

Такий прогноз зробив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, всі прогнози ВООЗ спільно з Національною службою здоров'я України показують стрімке зростання захворюваності в листопаді і переповнену систему охорони здоров'я.

Також вони розробили три можливі сценарії розвитку подій: оптимістичний, песимістичний і помірний.

Зараз Україна рухається за помірним сценарієм, але не виключено, що ситуація через штам Дельта може швидко змінитися в гіршу сторону.

Нагадаємо, карантин офіційно посилили по всій Україні.

Як повідомляла Politeka, як буде працювати транспорт і магазини в разі локдауна.

Також Politeka писала, що у МОЗ попередили про закриття шкіл, незважаючи на вакцинацію вчителів.