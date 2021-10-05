Потерпілого госпіталізували у важкому стані в реанімацію і прооперували.

П'яні бешкетники приставали до дівчат на вулиці у Луцьку. 23-річний Валентин Дацюк, який спробував заступитися за них, отримав шість ножових поранень.

Деталі повідомили "Волинські новини".

Журналісти з'ясували, що чоловік стояв зі своїм товаришем на зупинці, коли поруч двоє бешкетників чіплялися до дівчат. Друг Дацюка заступився за них, на що бешкетники відреагували агресивно. Вони налетіли на чоловіків і Дацюк отримав ножові поранення.

За словами родичів потерпілого, зловмисники цілилися йому в серце, але той прикрився рукою і отримав поранення в грудну клітку, легені, нирку і руку.

Одним з нападників виявився нібито ветеран АТО, молодший лейтенант Владислав Чигасов.

"Зараз до Луцька, кажуть, приїхала його мама і хоче вийти на діалог. А сам він кається, каже, що був п'яний. І поліція не надає родичам ніякої інформації, або це точно та людина, або обізнались", – розповіли близькі Дацюка.

Нагадаємо, що жінка нарвалася на ніж, захищаючи коханого.

Як повідомляла Politeka, чоловік жорстоко побив дітей, хлопчик і дівчинка не вижили.

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