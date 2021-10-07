Погода в Україні поступово перетворюватиметься на осінню, а похолодання, яке прийде вже в четвер, порушить плани українців.

Як повідомляє Politeka.net, в Укргідрометцентрі засмутили українців, оновивши прогноз на 7 жовтня. У четвер температура майже у всіх областях стрімко поповзе вниз. Найхолодніше буде в центральних і північних регіонах, а ось в Закарпатській області ще на день затримається літо.

У західних областях 7 жовтня очікується 12-15 градусів. Винятком буде Закарпатська область, де температура триматиметься в районі 17-19 градусів.

На півдні буде сонячно, але температура опуститься до 12-15 градусів. Такий же температурний режим очікується в деяких східних областях.

Найхолодніше буде в центральних і північних областях, де температура опуститься до 11-13 градусів.

Незважаючи на похолодання, в Україні буде сонячно і сухо. До понеділка в Україні не буде дощів, але очікуються нічні заморозки.

Додамо, що українці ще зможуть насолодитися теплом, оскільки в Україні ще не було "бабиного літа". Потепління очікується до кінця місяця.

При цьому початок зими буде дуже холодним. Синоптики попереджають про складні погодні умови, які будуть спостерігатися на території України протягом усього зимового сезону.

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Як повідомляла Politeka, синоптики розповіли, коли в Україну увірвуться заморозки і штормовий вітер.

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