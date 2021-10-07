Другий місяць осені може стати в певному сенсі знаковим періодом для деяких знаків Зодіаку.

Гороскоп на жовтень 2021 виділяє деяких потенційних щасливчиків, яким обіцяє велику удачу. Жовтень обіцяє стати особливо сприятливим для трьох знаків Зодіаку. Когось із нас чекає великий успіх в любові, кар'єрі і фінансах.

Про це передає видання Slovofraza.

Овен

Для максимального розкриття і реалізації власного потенціалу Овнам варто братися тільки за найважливіші справи, і не витрачати час і сили на другорядне. Астрологи відзначають, що важливо вчасно, правильно розпланувати справи і розставляти пріоритети, адже багатозадачність може позбавити Овнів такої удачі.

Терези

Зірки обіцяють тим Терезам, які в пошуках роботи або можливості заробити, знайомство з важливими людьми і нові можливості в кар'єрі. Самотніх представників цього зодіакального кола можуть чекати доленосні зустрічі. Другий місяць осені готує Терезам грандіозні зміни, причому у всіх сферах життя.

Козоріг

Жовтень дозволить не тільки покращувати своє життя зараз, а й допоможе створити сприятливі умови для майбутніх перемог. Астрологи радять Козерогам в цьому місяці активізуватися у всіх сферах життя одночасно, щоб домогтися великих висот. Такий період стане багатим на натхнення, неординарні ідеї.

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