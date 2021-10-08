Потужний вибух прогримів у Росії на Амурському газопереробному заводу у Свободненському районі, відео події поширили в соціальних мережах.

Слідом за вибухом на Амурському газопереробному заводі( ГПЗ), розташованому в місті Вільний Амурської області, спалахнула пожежа. На кадрах, які з'явилися в мережі, відображено полум'я, що охопило більшу частину заводу.

Працівників евакуювали, на місці працювали рятувальники. Згідно з попередньою інформацією, постраждалих під час вибуху на заводі в Росії немає.

Взрыв на Амурском Газоперерабатывающем заводе pic.twitter.com/4ymnZU5Uah — Тимофей Целищев (@ZnaetEgo) October 8, 2021

Пізніше в прес-службі підприємства назвали ймовірну причину НП. Повідомляється, що сталася розгерметизація обладнання на другій технологічній лінії з викидом і загорянням газу в рамках виведення установки на нормальний технологічний режим.

На заводі зазначили, що загрози підприємству та прилеглим населеним пунктам немає.

Произошел взрыв на амурском газоперерабатывающем заводе. pic.twitter.com/2dFkzrHmwe — Газета.Ru (@GazetaRu) October 8, 2021

Займання локалізовано. В даний час встановлюється завданий аварією збиток.

Нагадаємо, сім вибухів пролунало на Харківщині, кадри НП: злетілися піротехніки.

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