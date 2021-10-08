Потужний вибух прогримів у Росії на Амурському газопереробному заводу у Свободненському районі, відео події поширили в соціальних мережах.
Слідом за вибухом на Амурському газопереробному заводі( ГПЗ), розташованому в місті Вільний Амурської області, спалахнула пожежа. На кадрах, які з'явилися в мережі, відображено полум'я, що охопило більшу частину заводу.
Працівників евакуювали, на місці працювали рятувальники. Згідно з попередньою інформацією, постраждалих під час вибуху на заводі в Росії немає.
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Пізніше в прес-службі підприємства назвали ймовірну причину НП. Повідомляється, що сталася розгерметизація обладнання на другій технологічній лінії з викидом і загорянням газу в рамках виведення установки на нормальний технологічний режим.
На заводі зазначили, що загрози підприємству та прилеглим населеним пунктам немає.
Займання локалізовано. В даний час встановлюється завданий аварією збиток.
Нагадаємо, сім вибухів пролунало на Харківщині, кадри НП: злетілися піротехніки.
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Крім того Politeka писала, про те, що потужний вибух на газопроводі в Україні: перші кадри з місця.