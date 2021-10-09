Правоохоронці встановили особу загиблого, а також можливого підозрюваного у вбивстві - 14-річного підлітка.

Інцидент стався в смт Велика Олександрівка Херсонської області. Увечері 8 жовтня на лінію "102" надійшла інформація, що на одній з вулиць селища біля паркану лежить обгоріле тіло людини, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу поліції Херсонщини.

Особа загиблого була встановлена - 41-річний місцевий житель, який не мав постійного місця роботи і зловживав алкоголем. За попередньою інформацією, чоловік загинув внаслідок підпалу одягу. Коли це сталося він, мабуть, був у сильному алкогольному угарі.

В ході слідчих заходів, поліцейські встановили підозрюваного - 14 річного підлітка. Раніше повідомлялося про причетність двох хлопців, 2006 і 2009 рр народження, учнів місцевої загальноосвітньої школи.

Як розповів заступник начальника слідчого управління обласного главку поліції Віталій Марчук, неповнолітній підозрюваний раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців. Наразі підлітка затримано в порядку ст. 208 КК України.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Умисне вбивство).

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