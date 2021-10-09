На 48 році життя зупинилося серце одного із найталановитіших українських програмістів Олексія Мася, який придумав крафтові соціальні мережі.

Як пише Politeka.net, Олексій Мась народився 3 липня 1974 року в Києві. Після закінчення навчання на радіофізичному факультеті працював в Інституті НІІАСС та у відділі програмних засобів банку "Український капітал", в Нацбанку був провідним фахівцем.

47-річний Олексій Мась прославився тим, що створив поштову систему Mail.ua, яку пізніше купила Mail.ru за понад півмільйона доларів. Також Мась став розробником програми Visual Letter, яка створює візуальні листи, розробив офлайн-карти Лондона, Барселони і Парижа для iPhone та iPad, мегапопулярні в Україні файлообмінники Infostore і EX.UA, був співзасновником Української Банерної Мережі (УБМ), став одним з головних ідеологів найбільшого українського IT-форуму iForum.

Мась працював IT&Digital-радником президента компанії "Київстар", а у 2019 році розробив крафтові соціальні мережі. За інформацією рідних чоловіка, останнім часом програміст дуже хворів, повідміняв усі зустрічі. Як відомо, серце Мася зупинилося 6 жовтня на 48 році життя.

"Як же це так, просто не віриться !!!! Є людина, немає людини. І все відбувається в мить, ти можеш і не знати. І цей незроблений дзвінок довго буде мене переслідувати. Бережіть друзів і спілкуйтеся з ними частіше! Одного разу це стане неможливим ... Дорогий мій тезка, спочивай з миром. Царство Небесне. Я буду сумувати", - написали у Facebook.

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