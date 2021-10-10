За попередніми даними, на борту літака, що впав в Татарстані (Росія) знаходилися десятки людей - подія сталася сьогодні о 9:23 за місцевим часом.

Літак належить мензелінському аероклубу. Судно здійснило жорстку посадку в 6 кілометрах від Мензелінська.

Про це повідомляють російські ЗМІ та Телеграм-канали.

У засобах масової інформації з'являються різні дані про кількість людей, що знаходилися на борту. Так, ТАСС з посиланням на власне джерело зазначає, що в момент аварії в літаку знаходилися 20 осіб.

У свою чергу "Інтерфакс", грунтуючись на даних джерела, повідомляє, що на борту знаходилися 23 людини, з яких двоє – члени екіпажу. Очевидці бачать дим в тому районі.

Як повідомили пізніше в регіональному ГУ МНС, в результаті НП загинули 19 людей і постраждали три людини. Літак впав відразу після зльоту з аеродрому, його фюзеляж при падінні зруйнувався і від нього залишилася купа металу, при цьому майже не постраждав хвіст.



Нагадаємо, що літак зі спортсменами впав відразу після зльоту, багато загиблих.

Як повідомляла Politeka, літак з пасажирами летів зі Стамбула до Києва здійснив аварійну підсадку.

Також Politeka писала, що на борту літака, який летів з Києва в Домінікану стався конфлікт між пасажирами.