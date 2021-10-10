Вже наприкінці жовтня українці перейдуть на зимовий час - стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину назад.

Вже майже сорок років в Україні живе за зимовим і літнім часом. Цю традицію запровадили ще за Радянського союзу з метою економії. І хоча зараз вона втратила свою актуальність, парламент ніяк не може скасувати перехід, як це зробили в багатьох навіть пострадянських країнах.

Коли і куди українцям треба переводити годинник

Переходячи на зимовий час, стрілки годинника потрібно пересунути на годину назад. Зробити це потрібно в ніч з 31 жовтня на 1 листопада – тобто в цьому році з суботи на неділю. Роблять це о 4 годині ранку, але, щоб не було сюрпризів, деякі люди переводять годинник перед сном.

Примітно, що мова йде тільки про механічні годинники зі стрілками, які треба відмотати на годину назад вручну. Адже електронні прилади-смартфони, ноутбуки, планшети – переводять час автоматично, а деякі навіть попереджають господаря про наближення дати переходу на зимовий час.

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