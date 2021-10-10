Вже наприкінці жовтня українці перейдуть на зимовий час - стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину назад.
Вже майже сорок років в Україні живе за зимовим і літнім часом. Цю традицію запровадили ще за Радянського союзу з метою економії. І хоча зараз вона втратила свою актуальність, парламент ніяк не може скасувати перехід, як це зробили в багатьох навіть пострадянських країнах.
Коли і куди українцям треба переводити годинник
Переходячи на зимовий час, стрілки годинника потрібно пересунути на годину назад. Зробити це потрібно в ніч з 31 жовтня на 1 листопада – тобто в цьому році з суботи на неділю. Роблять це о 4 годині ранку, але, щоб не було сюрпризів, деякі люди переводять годинник перед сном.
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Примітно, що мова йде тільки про механічні годинники зі стрілками, які треба відмотати на годину назад вручну. Адже електронні прилади-смартфони, ноутбуки, планшети – переводять час автоматично, а деякі навіть попереджають господаря про наближення дати переходу на зимовий час.
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