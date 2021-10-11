Помер 24-річний боєць АТО, якого ножем вдарили на вулиці в місті Надвірна Івано-Франківської області - подія сталася 9 жовтня близько 3 години ночі.

Напередодні він став учасником конфлікту біля одного з торгових закладів міста. Про це повідомляти прес-служба Нацполіції в Івано-Франківській області.

У поліцію звернулися очевидці і повідомили, що під час конфлікту між двома чоловіками один з них вдарив свого опонента ножем і зник.

Потерпілого з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню, де він через добу помер. Загиблим виявився 24-річний боєць ООС Василь Попадич.

У поліції встановили особу зловмисника та затримали його через годину після злочину за місцем проживання. Йдеться про 41-річного місцевого жителя. Затриманий у минулому судимий за скоєння низки злочинів.

Наразі слідчі затримали винного та повідомили йому про підозру у вчиненні умисного вбивства, передбаченого ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Поліцейські клопотатимуть у суді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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