Літак розбився в східній частині Сан-Дієго (США), в результаті чого були пошкоджені більше десяти будинків, дві людини загинули і ще двоє доставлені в лікарню.
Трагедія сталася близько полудня 11 жовтня, передає CBS8. Легкомоторний літак Cessna C340 прямував в Юму, штат Арізона, з Монтгомері Філд в Сан-Дієго, але через проблеми з двигуном був змушений запросити посадку в аеропорту Гіллеспі Філд, який знаходиться недалеко від середньої школи.
Пілотові не вдалося набрати висоту і долетіти до аеропорту, тому літак впав у житловому районі, в трьох кварталах від школи. В результаті, були спалені кілька авто, пошкоджені 12 будинків, два з яких знищені повністю. Серед загиблих: пілот Cessna C340 і водій поштової вантажівки. Постраждалі: подружня пара, що знаходилася в одному з будинків під час НП. Відзначається, що їх доставили в лікарню для лікування опіків.
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За штурвалом літака знаходився доктор-кардіолог Сугате Дас, який часто літав в Юму по роботі.
Причина катастрофи з'ясовується. У Мережі з'явилися кадри, як ніс літака "пірнає" в будинки, а також кадри наслідків падіння повітряного судна. Користувачі обговорюють трагедію:
"Жахливі моменти"
"Стривай, це гігантський земляний насип позаду будинку праворуч?"
"Якого біса? Ніхто не збирається нікого рятувати? Вони просто стоять навколо і знімають і все???"
"Це так сумно. Я сподіваюся, що сім'я загиблого водія отримає деяку відплату від людей, які розбили той літак"
"Молитви за всіх, і за водія вантажівки, просто виконував свою повсякденну роботу"
Нагадаємо, що літак зі спортсменами впав відразу після зльоту, багато загиблих.
Як повідомляла Politeka, літак з пасажирами летів зі Стамбула до Києва здійснив аварійну підсадку.
Також Politeka писала, що на борту літака, який летів з Києва в Домінікану стався конфлікт між пасажирами.