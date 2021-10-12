Літак розбився в східній частині Сан-Дієго (США), в результаті чого були пошкоджені більше десяти будинків, дві людини загинули і ще двоє доставлені в лікарню.

Трагедія сталася близько полудня 11 жовтня, передає CBS8. Легкомоторний літак Cessna C340 прямував в Юму, штат Арізона, з Монтгомері Філд в Сан-Дієго, але через проблеми з двигуном був змушений запросити посадку в аеропорту Гіллеспі Філд, який знаходиться недалеко від середньої школи.

⚠️🇺🇸#URGENT: Emerging report of a plane crash into several homes near San Diego, California#Santee l #CA

Witnesses report the plane was listing from wingtip to wingtip before crashing. Several homes are destroyed and several casualties are being reported.

Updates to follow! pic.twitter.com/Hum2FRM4S9 — Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) October 11, 2021

Пілотові не вдалося набрати висоту і долетіти до аеропорту, тому літак впав у житловому районі, в трьох кварталах від школи. В результаті, були спалені кілька авто, пошкоджені 12 будинків, два з яких знищені повністю. Серед загиблих: пілот Cessna C340 і водій поштової вантажівки. Постраждалі: подружня пара, що знаходилася в одному з будинків під час НП. Відзначається, що їх доставили в лікарню для лікування опіків.

За штурвалом літака знаходився доктор-кардіолог Сугате Дас, який часто літав в Юму по роботі.

Причина катастрофи з'ясовується. У Мережі з'явилися кадри, як ніс літака "пірнає" в будинки, а також кадри наслідків падіння повітряного судна. Користувачі обговорюють трагедію:

Watch the top right corner…



Terrifying moments just outside of San Diego, as a plane nose dives into homes.



At least two people were killed, including a UPS driver.



Watch @TopStoryNBC @LlamasNBC for the latest pic.twitter.com/MSplPSMYWs — Emilie Ikeda (@EmilieIkedaNBC) October 11, 2021

"Жахливі моменти"

"Стривай, це гігантський земляний насип позаду будинку праворуч?"

"Якого біса? Ніхто не збирається нікого рятувати? Вони просто стоять навколо і знімають і все???"

"Це так сумно. Я сподіваюся, що сім'я загиблого водія отримає деяку відплату від людей, які розбили той літак"

"Молитви за всіх, і за водія вантажівки, просто виконував свою повсякденну роботу"

Video showing just moments after a plane crash in Santee, San Diego. According to media reports, the plane hit a UPS truck, killing the driver. 2 homes are on fire, says @MarcellaNews8. pic.twitter.com/QAF0JsPI75 — Doge 🎃 (@IntelDoge) October 11, 2021

Нагадаємо, що літак зі спортсменами впав відразу після зльоту, багато загиблих.

Як повідомляла Politeka, літак з пасажирами летів зі Стамбула до Києва здійснив аварійну підсадку.

Також Politeka писала, що на борту літака, який летів з Києва в Домінікану стався конфлікт між пасажирами.