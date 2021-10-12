Гороскоп на жовтень 2021 року говорить, що перший тиждень місяця буде не найкомфортніша в плані особистих відносин, але з середини жовтня ситуація зміниться, адже Венера перейде в знак Стрільця.

Астрологи назвали знаки зодіаку, яким пощастить в романтичній сфері в середині жовтня. Досягти гармонії, і взаєморозуміння стане легше. Про це інформує SlovoFraza.

Овен

Внутрішня згода з партнером допоможе відновити зруйновані відносини. Жінки-Овни стануть більш привабливими, з'явиться шарм, посилиться жіночність. Жовтень стане хорошим періодом для зав'язування тривалих відносин і спільного проживання.

Телець

Успіхи в спілкуванні з протилежною статтю багато в чому будуть залежати від настрою, і його можуть зіпсувати пліткарі і заздрісники. Використовуйте цей період з вигодою - говоріть відкрито про свої бажання, просувайте свої інтереси. Є ймовірність службового роману, романтичного зв'язку з партнером.

Терези

Жовтень для Терезів стане переходом з одного етапу особистих відносин в інший. Це може бути нова стадія або завершення. Самотні представники знака зможуть зустріти свого ідеального партнера в людних місцях.



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