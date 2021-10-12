На українську землю в середині жовтня обрушився мороз і випав сніг, також обмежена видимість через густий туман.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Так, гору Піп Іван Чорногірський засніжило міжгірську, випав сніг і на долині Драгобрат, що на висотах 1300-1707 метрів над рівнем моря.

Температура повітря на білому слоні станом на 09: 30 опустилася до -1 °С, там йшов сніг і дув південно-західний вітер, 5 м/с.Погода в районі гір хмарна, туманна.

Сніг випав в районі гірськолижного курорту Драгобрат в масиві Свидовець.

Нагадаємо, що погода в Карпатах зіпсувалася ще в суботу, 9 жовтня. Тоді на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей температура повітря опустилася до -9° С.

Про це інформують на сторінці чорногорського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook.

"Станом на 8:30 9 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, температура повітря -9 ° С, Вітер східний, 18 м/с.", - йдеться в повідомленні.

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